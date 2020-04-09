محمد بن زايد.. وعد فأوفى "لا تشلون هم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في المحن تظهر معادن الرجال، وكلما اشتدت الأزمات وضاقت السبل، يجند الله رجالا يمدون يد العون؛ ليخففوا الوطء، ويطمئنوا الأفئدة، لا يهابون الأحداث الجلل، ولكن تهابهم الخطوب..

جائحة كورونا أناخت بكلكلها على البشرية، فكشفت عوار النفوس، وأنانيتها أحيانًا، لكنها على الجانب الآخر أظهرت نبل فرسان، وعظمة إنسانية قادة دول، وحكمة قيادتها الرشيدة، والأخيرة هذه شهدت بها الأمم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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على خطى والده يسير الكريم ابن الكرام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مقتفيا الأثر الذي خلده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إغاثة الملهوف ونجدة المتضرر ومساعدة المحتاج.

وفي وقت يئن العالم كله من الآثار المدمرة التي يتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، يظهر الشيخ محمد بن زايد فارسا مغوارا، يمد يد العون للجميع، في سعي كريم منه لتحرير الإنسانية من فك الفيروس اللعين، وما نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مدينة ووهان الصينية إلى مدينة الإنسانية في أبوظبي، إلا قطرة في بحر الخير الإماراتي الذي يغمر العالم بكرمه.

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الشيخ محمد بن زايد قدم نموذجا ملهما في النبل والسمو فوق الخلافات السياسية والحسابات ضيقة الأفق، فراح الطيران الإماراتي ينقل المساعدات من أبوظبي إلى طهران، لإغاثة الشعب الإيراني، كما وجّه بتقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق لمساعدته في هذه الأوقات العسيرة.

ومنذ بدء المحنة يتواصل الشيخ محمد بن زايد بشكل يومي مع قادة العالم؛ للتباحث في تقديم العون لهم، وتعدت هذه الاتصالات القادة السياسيين، بتواصله مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك لطرق باب آخر والتشديد على تفعيل دور رجال الدين في مكافحة المرض، والتأكيد على أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية؛ فما أحوج الإنسانية للتآخي في هذه الظروف الموغلة في الصعوبة.

هذه الجهود الحميدة لاقت الثناء من العالم أجمع، وعلى رأسهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كما وجه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في خطاب له، الشكر إلى الإمارات بعد تلقي بلاده مساعدات طبية منها، واصفاً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ"الصديق العظيم".

وعلى "تويتر"، احتفى المغردون بجهود الشيخ محمد بن زايد عبر هاشتاق #شكرامحمدبن_زايد، الذي شهد آلاف التغريدات التي تحتفي بالدور الإنساني لولي عهد أبوظبي.