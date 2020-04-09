القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش التشادي،اليوم الخميس، مقتل 52 جنديا في عملية عسكرية ضد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وكانت تشاد قررت، الأربعاء الماضي، إرسال جنود إلى النيجر ونيجيريا في إطار عملية مكافحة جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقال وزير الدفاع التشادي، محمد أبالي صلاح، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "هدفنا هو تطهير منطقة الجزر الواقعة على بحيرة تشاد".

وأشار إلى انتشار للقوات التشادية في "5 قطاعات"، دون أن يحدد عدد العسكريين الذين تم نشرهم.

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يذكر أن السلطات التشادية أعلنت إقليمين قرب بحيرة تشاد "منطقة حرب"، بما يمنح السلطات المحلية مزيدا من النفوذ للرد على جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وكان مسلحون شنوا هجوما على قاعدة عسكرية بجزيرة بوهوما، في 23 مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى مقتل 98 جنديا في إحدى أسوأ الهجمات على الإطلاق على القوات الحكومية.

وتقع تشاد والنيجر ونيجيريا وكذلك الكاميرون على بحيرة تشاد التي تتألف من سلسلة بحيرات ومستنقعات تتخللها جزر صغيرة أصبحت ملاذا مثاليا لبوكو حرام.

