القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الخميس 2020/4/9 05:02 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/9 05:02 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 140 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، تعافى منهم 28 حالة. وقالت الوزارة في بيان "إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو لكن من السابق لأوانه تخفيف جهودنا".

ودعا البيان أيضا السكان إلى مواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.