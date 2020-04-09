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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى المستجد بحياة نحو 100 طبيب في إيطاليا التي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيها 18 ألفا.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان في إيطاليا: "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب "كوفيد-19" يبلغ 100 وربما 101 حاليا للأسف". 

وسجلت إيطاليا حتى الآن 139422 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 26491 حالة.

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