القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 100 طبيب في إيطاليا التي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيها 18 ألفا.



وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان في إيطاليا: "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب "كوفيد-19" يبلغ 100 وربما 101 حاليا للأسف".

وسجلت إيطاليا حتى الآن 139422 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 26491 حالة.