القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 100 طبيب في إيطاليا التي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيها 18 ألفا.
وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان في إيطاليا: "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب "كوفيد-19" يبلغ 100 وربما 101 حاليا للأسف".
وسجلت إيطاليا حتى الآن 139422 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 26491 حالة.
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