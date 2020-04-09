خاص- ماهر نجم “سهرة من البيت مع أنغامي”

Apr 09, 2020
ضرب النجم اللبناني ماهر موعدًا مع الجمهور، ليلة السبت، في 11 نيسان الجاري، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت، ليطل عبر حساب انغامي على موقع انستغرام، ضمن “سهرة من البيت مع أنغامي” حيث سيقدم أجمل الأغنيات ضمن سهرة فنية مباشرة من منزله وذلك لتشجيع الناس على الالتزام بالحجر المنزلي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يكفي أن تتابع حساب أنغامي على إنستغرام وتشغّل الإشعارات حتى يصلك تنبيه ما إن تنطلق السهرة، وبإمكان المتابعين طلب أي أغنية يريدون على أن يلبي ماهر طلباتهم.
نذكر ان ماهر كان قد اجتاح مواقع التواصل قبل أسابيع من خلال فيديو ظهر فيه وهو يتحدى فيروس “كورونا” بعد تسجيل أول حالة في لبنان وقال: “ما زال في مار شربل بلبنان راح ندعس الكورونا”.
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