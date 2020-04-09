خاص- بدقيقة واحدة، زين العمر يكسب الرهان مرة جديدة

على الرغم من كل التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، إلا ان هذا الوباء المستجد على شعوب العالم كان ملهماً لإنتاج أعمال فنية تحاكي هذه المرحلة الصعبة.

ومن بين الفنانين الذين أطلقوا أعمالاً غنائية مستوحاة من أزمة كورونا، الفنان اللبناني زين العمر الذي قدّم بدقيقة واحدة أغنية بعنوان “عرفنا قيمتكن” بمثابة تحية منه الى كل من ساهم في تخفيف اوجاع الناس في هذا الزمن الصعب.

اما كليب “عرفنا قيمتكن” حمل توقيع المخرج عبده أنيس النجار، الذي اظهر زين العمر في لقطات مختلفة فيما تم عرض لقطات لأطباء وممرضين ومسعفين وفرق إنقاذ وصليب أحمر وقوى أمنية.

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الأغنية كلمات حبيب بو انطون، الحان يحيى الحسن، توزيع وتسجيل حسن يحيى المعوش، ميكس ابراهيم الكستي، تصوير ومونتاج ايلي هبرا.

وتقول كلماتها: “بعد لي صار حوالينا طلبنا همّتكن/ ولمَا طلّ الموت علينا عرفنا قيمتكن/عرفنا شو ضحيتو إنتو كرمال الإنسان/عرفنا لو ما إنتو كنتو شو صار بلبنان/لازم لو خلصت محنتنا تا نكافيكن بمحبتنا/أكتر ما كنتو بخدمتنا نكون بخدمتكن/لمّا طل الموت علينا عرِفنا قيمتكن”.

استطاع زين العمر بدقيقة واحدة فقط ان يوصل الرسالة بأغنية جميلة وهادفة، هذا العمل الملفت ليس بجديد على الفنان اللبناني الذي لديه سلسلة من الأعمال الناجحة وأهمها أغنية “شو عملتلي بالبلد” التي احدثت بلبلة حين اصدارها منذ سنوات، ولا زالت حتى اليوم تعتمد من قبل الشباب للتعبير عن امتعاضهم من أوضاع البلد.