ابنتا عمرو دياب بفيديو طريف وجريء من داخل الحجر المنزلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت كنزي وجنى ابنتا الفنان المصري عمرو دياب تفاعلا واسعا بين الجمهور بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما ترقصان داخل المنزل وذلك لمحاربة ملل الحجر الذي تقضيانه نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت كنزي دياب مقطع الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" ظهرت خلاله وهي ترقص بالشورت مع شقيقتها جنا التي ارتدت ملابس رياضية فضفاضة، لكن الأخيرة أشعلت الأجواء.

وفاجأت جنى شقيقتها كنزي أثناء اندماج الأخيرة في الرقص بشقيقتها عندما قامت بفتح الثلاجة وتناولت زجاجة ماء مثلجة، ثم قامت بسكبها على رأسها وهي تتمايل، لتدخل أختها في نوبة من الضحك بسبب تصرف جنا الغريب.

وتحظى ابنتا عمرو دياب بمتابعة واسعة بين الجمهور، فهما تثيران الجدل عادة في كل إطلالة تظهران بها، أو مقطع فيديو تقومان بتصويره، ويتصدر اسماهما حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومتفاعل مع تصرفاتهما وما بين منتقد لهما.

الجدير ذكره أن جنى دياب كانت شاركت والدها عمرو دياب مؤخرًا في أغنية "جميلة" بطريقة الدويتو، حيث طرحها الفنان ضمن أحدث ألبوماته "سهرانين" لتكون هي التعاون الأول بين الأب وابنته.

وأغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنى عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية. ‏

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وتنبأ الجمهور بمستقبل كبير في الغناء لجانا، على غرار والدها، حيث ظهرت في عدة فيديوهات على حسابها في إنستغرام، وهي تعزف وتغني باللغة الإنجليزية.

وقبل أيام قليلة تصدر الحديث عن سرقة فيلا عمرو دياب بين المتابعين عبر مواقع التوصل، خاصة بما تم تداوله حول قيمة المسروقات التي لا تقدر بثمن، وهي عبارة عن جوائز عالمية كان الهضبة قد توّج بها، إضافة إلى 30 ألف جنيه مصري.

وخرج مكتب عمرو دياب ونفى هذه الرواية جملة وتفصيلا، وأشار إلى أنها تندرج ضمن كذبة أبريل، داعيا الجمهور بعدم التهويل في القصة المزيفة.

كما تصدر اسم عمرو دياب ودينا الشربيني مجددا بسبب تعليق الأخيرة المفاجئ من أجل الترويج لفيلمها المنتظر "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ونشرت الشربيني صورة من البوستر الرسمي للعمل، وكشفت عن مفاجأة تخص ضيوف الشرف في الفيلم وقالت: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، فيلم كريم عبدالعزيز، بطوله ماجد الكدواني، إنتاج وائل عبدالله، لؤى عبدالله، أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجند، وضيوف الشرف مفجأة حلوة جدااااا لبعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020".

وخمن كثير من المتابعين أن دينا الشربيني ستفاجئ الجمهور بمشاركة عمرو دياب في العمل، لكن الأمر يبقى في إطار التوقعات في الوقت الذي لم يحسم أي طرف الموضوع.