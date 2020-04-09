نيللي كريم تبتعد عن "النكد" هذا العام.. فكيف ستكون ردود الفعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الممثلة المصرية نيللي كريم خوض السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل كوميدي على غير عادتها، والذي تعود به بعد غياب عامين عن الدراما التلفزيونية.

المسلسل يحمل اسم "بميت وش" من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتلعب نيللي كريم دور فتاة تدعى ليلى، ويشاركها البطولة الممثل المصري آسر ياسين بدور طاهر.

ويجتمع الثنائي معا لتشكيل فريق للنصب والاحتيال، وتطل نيللي كريم بعدة أشكال بشعر ملون بين الأشقر والأحمر بناءً على عمليات النصب التي تقوم بها.

وظهر الثنائي في إطار كوميدي مختلف بالبرومو الترويجي، الذي طرحته قناة "دبي" الإماراتية وهو الأول للعمل المصري، كاشفا عن الشخصية التي ستطل فيها نيللي كريم.

وصرحت الفنانة المصرية سابقا في أحد لقاءاتها أن هدفها من خلال هذا العمل هو تسلية الجمهور، وإسعاد الناس من خلال المحتوى الذي سيتم تقديمه ضمن أحداث العمل.

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يذكر أن المسلسل يعدّ عودة للمخرجة كاملة أبو ذكري للعمل مع نيللي كريم مرة أخرى بعد غياب ثلاث سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك في بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، هالة صدقي، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين.

ومن المعروف أن نيللي كريم تشارك في السنوات الخمس الأخيرة بالسباق الرمضاني وتحقق نجاحا كبيرًا بعيدا عن الكوميديا.

وكان يطغى على تلك المسلسلات التي لعبت بطولتها نيللي كريم طابع درامي وتراجيدي، وحاولت من خلال أعمالها معالجة بعض القضايا، مثل مسلسل "سجن النسا" عام 2014، الذي ناقش قضايا ومشكلات تتعرض لها النساء داخل السجون.

وعالجت نيللي كريم قضايا اجتماعية مهمة من بينها تعاطي المخدرات والإدمان والصراعات العائلية في "تحت السيطرة" و"سقوط حر" و"لأعلى سعر"..

ودائما تتعرض النجمة المصرية نيللي كريم لانتقادات وتعليقات سلبية من بعض المتابعين نظرا لجدية أحداث أعمالها الدرامية، وتعابيرها الحزينة، ووصفها البعض بالـ "نكدية" بسبب ارتباط اسمها بالتراجيديا، وطالبتها شريحة كبيرة من الجمهور بالتنويع في الشخصيات، خصوصا أنها قدمت آخر أعمالها عام 2018 بمسلسل "اختفاء".