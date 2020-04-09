الكشف عن تطورات حالة بوريس جونسون بعد دخوله العناية المركزة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يتعافى تدريجيا بعد مكوثه داخل العناية المركزة لمدة 3 ليال، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الخميس، أن جونسون يستطيع أن يجلس الآن بسريره، ويتفاعل بإيجابية مع الأطباء، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبقي بوريس جونسون ثلاث ليال في العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض كوفيد-19 ولكنه يتحسن الآن في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لمناقشة مراجعة أكثر عمليات العزل العام صرامة في تاريخ بريطانيا وقت السلم.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن الأربعاء أن حالة جونسون الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه "في حالة معنوية جيدة" مضيفا أن حالة جونسون، 55 سنة، مستقرة.

وأوضح أن جونسون محتجز في مستشفى سانت توماس في لندن "للمراقبة الدقيقة".

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وذكرت الحكومة في بيان إن "رئيس الوزراء يتلقى رعاية ممتازة، ويشكر كل موظفي خدمة الصحة الوطنية لعملهم الشاق وتفانيهم".

وكان جونسون قد أعلن منذ 11 يوما أنه مصاب بالفيروس، وأنه يعزل نفسه في المنزل.

بدوره علق الطبيب الإيطالي لويدجي كامبوروتا الذي يعمل مع الفريق المشرف على علاج جونسون المصاب بفيروس كورونا، إن التعافي من المرض لا يكتمل في أيام معدودات إذا تجاوز المريض مرحلة العناية المركزة.

وأشار كامبوروتا إلى أن هناك فرقا عند بعض مصابي كوفيد - 19 في مرحلة العناية المركزة، بين ما يشعرون به وبين حالتهم الحقيقية، وهكذا في بعض الأحيان حتى وإن بدا أنه من الأحسن تجنب التنفس الصناعي، فإنه يحبذ إجراء التنبيب "التنفس بالأنبوب" للمريض.

يذكر أن بريطانيا سجلت 1000 وفاة، الأربعاء، في حصيلة قياسية؛ ما رفع عدد الوفيات بكورونا فيها إلى 7097 وفاة، بينما تم تسجيل 5490 حالة إصابة جديدة بيوم واحد.