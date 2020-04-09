أمل رزق توجه رسالة للرئيس السيسي

عبرت الفنانة امل رزق، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجهت رسالة عرفان وتقدير للرئيس عبر حسابها الشخصى على انستجرام.
وشاركت امل رزق، صورة الرئيس السيسى، عبر حسابها، وعلقت بقولها : " أسأل الله العلي العظيم ان يبارك في الريس السيسي ويجزيه عن الشعب المصري خير الجزاء".
وأضافت "رجل إنسان وحازم ويعرف ماذا يعمل ويعشق تراب هذه البلد مصر الغالية الحبيبة حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير والحق خطاه تحيا مصر".
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