تعرف على خطة تبرع كاردى بى مع Fashion Nova بمليون دولار للمتضررين من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية كاردي بي أن تتبرع بمبلغ ضخم وذلك بالتعاون مع "Fashion Nova" التي تم تأسيسها في 2006، حيث تمنح 24 ألف دولار يوميا بمعدل 1000 دولار أمريكي في الساعة وذلك للعائلات التي تعاني من وباء كورونا الذي يهدد العالم، فقد أعلنت كاردي أنها وخط الأزياء الشهير يتبرعان بمليون دولار ابتداء من أمس حتى 20 مايو المقبل، وتتحول الأموال بشكل مباشر للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة.
وحسب موقع " TMZ " يقول ريتشارد ساغيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fashion Nova "إن الناس خلال هذه الفترة يكافحون من أجل دفع الإيجار وشراء الطعام والأدوية وغيرها من الضروريات لأنفسهم ولأسرهم، ونحن نشعر جميعا بالتعاطف والاهتمام للمتضررين من فيروس كورونا".
وأضاف أن كاردي بي وFashion Nova "سوف يقوموان بتوفير الراحة اللازمة للمحتاجين و ذلك من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، ولأن Fashion Nova علامة تجارية يقودها المجتمع، نستلهم كل شيء من لطف وكرم الآخرين ونريد أن نقوم بدورنا للمساعدة المحتاجين".
وأشار ان كل ما يجب فعله هو زيارة الأشخاص fashionnova.com/cares وذلك لمشاركة قصصهم، وستختار المجموعة بعد ذلك 24 شخص كل يوم طوال مدة البرنامج.
يذكر أن صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي تصدرت مؤخرا لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع طبي خوفا من فيروس كورونا ، وهي الصورة التي تم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة، و بدورها قامت كاردي بي بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام، علقت كاردى علي الصورة فكتبت: "هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا".
كاردىبى
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