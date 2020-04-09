شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يغازل ياسمين عبد العزيز أثناء ممارساتها الرياضة: "عاش وحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الفنان أحمد العوضى النجمة ياسمين عبد العزيز أثناء ممارساتها الرياضة داخل صالة الجيم الخاصة بها، أثناء استعداداتها لرفع مستوى لياقتها البدنية فى ظل توقف النشاط وغلق الصالات الرياضية على خلفية الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وكتب أحمد العوضى تعليقا على الفيديو الذى نشرته ياسمين عبر حسابها على إنستجرام، قائلا: "عاش وحش"، كما كتبت لها الفنانة كندة علوش قائلة: "وحش"، واكتفت الفنانة منى زكى بترك إيموجى قلب لها.



احمد العوضى

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ياسمين عبد العزيز

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "ونحب تاني ليه"، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم، الفنان شريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى.

ويدور مسلسل "ونحب تانى لية"، حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

وشهدت الأيام الماضية إعلان الفنان أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التى حثت بين العوضى وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.

وعلى سياق آخر تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، لهجوم شرس من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أن ياسمين أكدت مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعى للغاية، وكأنها ليست طرفًا في الأزمة، وشاركت الكثير من صورها داخل كواليس تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.