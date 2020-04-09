شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تدخل مشرحة زينهم بسبب "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة يسرا، اليوم الخميس، مجموعة من المشاهد التى تتضمنها أحداث مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، داخل مشرحة زينهم، حيث من المفترض أن هذه المشاهد خاصة بوفاة أحد الأشخاص المنتمين لعائلتها خلال المسلسل، ويستمر التصوير على مدار اليوم فقط، ثم تنتقل أسرة المسلسل إلى موقع تصوير آخر، لاستكمال المشاهد المتبقية.

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس ضمن أحداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.