شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن الراحل عادل نجل المطرب محمد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عادل نجل المطرب محمد رشدى وهو الابن الأكبر للفنان، فى أمريكا بعد صراع مع المرض، حيث أعلن شقيقه طارق محمد رشدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة شقيقه الأكبر رشدى الذى يعمل مهندسا بأمريكا.

الابن الأكبر لرشدى هاجر منذ سنوات بعد صراعه مع المرض، وهو الابن الأكبر للفنان محمد رشدى من زوجته الأولى وللفنان الراحل 4 أبناء هم رشدى من زوجته الأولى وطارق وأدهم وسناء من زيجته الثانية.





وكتب طارق عبر حسابه على فيس بوك: "لله ما أعطى و لله ما أخذ وله الحمد و كل شئ عنده بمقدار، توفى إلى رحمة الله تعالي أخي الاكبر رشدي (عادل) بعد معاناة مع المرض استمرت خمس سنوات، أسألكم الفاتحه والدعاء له بالمغفرة".

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وولد المطرب الشعبى محمد رشدي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وحفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة، و التحق بمعهد فؤاد الموسيقي ، و قدم أول أغنية هي " قولوا لمأذون البلد".

غنى فى الإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوى ونجحت نجاحا كبيرا، وكانت بصوت الفنان محمد السبع وكريمة مختار وزوزو ماضى ومن منا لا يتذكر بدايتها القوية بصوته: "منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوهوالمؤلف إذا حفظ العلوم وتلوه، والحادثة اللي جرت على السبع شرقاوى".

وقد مثل محمد رشدى للسينما 6 أفلام وكون محمد رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثى فنى عظيم وقد كان هذا سببا لبداية رواج الأغنية الشعبية وانتشارها.

وقد غنى العديد من ألاغانى الدينية والوطنية في انتصارات حرب أكتوبر و قدم في شهر رمضان أغاني مسلسل "ابن ماجه" وسجل آخر البوم له بعنوان "دامت لمين".