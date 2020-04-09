شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يطالبون بعودة تصوير مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف تصوير مسلسلات رمضان 2020 فى لبنان، بسبب انتشار فيروس وتوقف لكل الأعمال الدرامية والبرامج، طالب عدد من نجوم لبنان باستكمال التصوير كونهم ملتزمين بإجراءات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا.

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة: شو بيمنع نرجع على التصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمى فريق العمل بإشراف فريق طبى متخصص.. وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية، مرفقه هاشتاج لازم نكمل التصوير".

وكتبت الفنانة ماجى بوغصن، قائلة: "شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات #كورونا للكل وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.. شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر".

وقالت الفنانة كارمن لبس "وجهة نظر وما تفهموني غلط: إذا كممثلين وطاقم التصوير حجرنا حالنا بأوتيل وعملنا فحص كورونا مع تعقيم أماكن التصوير، وما صار اختلاط مع غيرنا، وين المشكلة اذا منكمل تصوير؟ لأن المنتجين والطاقم الفني ونحنا رح نتضرر كتير اذا الأعمال ما بتتسلم".

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أما الفنانة دانيلا رحمة، فقالت: "بما إن الفريق كلو ملتزم بيته من 3 أسابيع وعملنا فحص كورونا من كم يوم ورح ننحجر بمكان واحد.. عندى ثقة بالتدابير الدقيقة اللي عم تاخدها شركة الانتاج وبظنّ منصير قادرين نصور ونكون محميين يمكن أعمالنا تغير جو للناس بها الظروف الصعبة والحجر".



دانيلا رحمه



سيرين عبد النور



عادل كرم



كارمن لبس