شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة أولجا كوريلنكو تطمئن جمهورها على حالتها بعد تعافيها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة العالمية أولجا كوريلينكو، البالغة من العمر (40 سنة)، عن تطورات حالتها الصحية، والتى شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008 وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا.

ونشرت أولجا صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"ما زلت أتلقى الكثير من الأسئلة حول حالتي الصحية.. عذرًا ، لا يمكنني النشر كل يوم لأن الحياة مشغولة، وأنا متأكدة أن من لديهم أطفال يعرفون ما أتحدث عنه. ولكن للإجابة:أنا بخير يا رفاق! شكرا لجميع رسائلكم الكريمة"، كما طالبت متابعيها بالحرص علي إجراءات الحماية الشخصية وأهمها ارتداء الكمامة.



اولجا

وكانت اعلنت النجمة أولجا كوريلنكو عن تعافيها من فيروس كورونا ، وإن الفيروس جعلها تقضي أوقاتا في التفكير في كيفية قضاء وقت ممتع مع ابنها ألكسندر ماكس هوراشيو البالغ من العمر أربع سنوات أثناء ارتدائها قناعًا.

وكان موقع هوليوود ريبورتر كشف عن إصابة النجمة أولجا كوريلنكو، والتى شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008 وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند.

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حيث كتبت وقتها أولجا خلال حسابها علي إنستجرام، إنها كانت تشعر بالإرهاق والحمى، وأنها خضعت للاختبار، وجاءت النتيجة إيجابية وأنها مصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى تكبدت صناعة السينما في العالم كله خسائر هائلة بسبب" كوفيد-19 " الذي جمد كل المشاريع السينمائية وأوقف كل المهرجانات السينمائية وغيرالسينمائية في العالم وبالتالي فقد الكثيروظائفهم ودخولهم .

وفي هوليوود جمدت كل شركات الانتاج الكبري مشاريعها التي كانت تستعد لتصويرها كما اوقفت كل الافلام التي كانت قد بدأت في التصوير وجلس كل نجوم هولييود في منازلهم خوفا من انتشار العدوي .