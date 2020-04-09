شكرا لقرائتكم خبر عن جينفير لوبيز وأليكس رودريجيز يدعمان حملة حاكم نيويورك للبقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة جينفير لوبيز وصديقها أليكس رودريجيز حملة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو للبقاء فى المنزل، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول به "نريد منك أن تبقى فى المنزل من فضلكم لوقف انتشار فيروس كورونا COVID-19، سنبقى فى المنزل لحماية من هم فى الخطوط الأمامية والأطباء والممرضات والفنيين الذين يعملون بجد لإنقاذ الأرواح فى مستشفياتنا".



جينيفر لوبيز

يذكر أن جنيفر لوبيز قررت أن تقضى فترة الحجر المنزلى الذاتى بمنزلها الموجود فى ميامى بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثيرمن محبيها وعشاقها حول العالم فكان من المتوقع أن لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر ( 50 عاما ) علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم وصديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه ، ظهرت جنيفر لوبيز بإحدي مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة ، بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جنيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم وأشهر أبطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.

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وكانت حلت لوبيز البالغة من العمر (50 عاما) الضيف الأخير في النسخة المنزلية لبرنامج Ellen DeGeneres الحواري حيث تحدثت الفنانة عن زفافها المنتظر إلى لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.

فقد سألت المذيعة الشهيرة إيلين دي جينريس ما إذا كان تاريخ زفاف جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز قد تأثر بالحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا الذي هدد العالم، وأشارت لوبيز ضمنيا إلى أن الزفاف كان يمكن أن ييقام "في أي يوم الآن".

رد جنيفر لوبيز علي النجمة الشهيرة أن بالفعل تأثر موعد زفافها بنسبة ما لذلك وعليها ان تنتظر لتري ماذا سيحدث، وقالت لوبيز :" لا أعرف ما الذي سيحدث الآن بما يتعلق بالتواريخ أو أي شيء من هذا القبيل، نحن مثل باقي العالم و علينا بالانتظار و ستضح الأمور خلال الأشهر القليلة القادمة.