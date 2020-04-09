شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. نجوم الفن يشيعون جثمان والدة المخرج معتز التونى وحماة عمرو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة ميرفت عبد الوهاب والدة المخرج معتز التونى ووالدة حرم الاعلامى الدكتور عمرو الليثى، وذلك بمقابر طريق الفيوم، وكان على رأس الحضور الفنانين، بيومي فؤاد، أوس أس، مصطفى خاطر، محمد عد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، اوتكا وهشام ماجد والاعلامي تامر أمين.

كما حضر الجنازة أيضاً رجل الإعلان إيهاب طلعت وحرمه الفنانه شرين وجدي، النائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة ومجموعة من عمداء الجامعه ومديرين الادارات بمجموعه قنوات النهار ونائب رئس الشبكه وايضا رئيس قطاع الانتاج.

ويرتبط المخرج معتز التونى حالياً بتصوير مسلسله الجديد "عمرو دياب" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر

وتدور أحداث "عمرو دياب" فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقعان فيه بطلى المسلسل، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهم مسلسلين من بطولته في العامين الماضي



الفنان اوتاكا



الفنان محسن منصور يقدم العزاء



الفنان ياسر الطوبجى



الفنانون فى جنازة والدة المخرج معتز التونى



اوس اوس يواسى عمرو الليثى



بيومى فاؤاد واوس اوس من الجنازة



جانب من الجنازة (2)

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جانب من الجنازة



عمرو الليثى ومعتز التونى يستقبلان المعزين



عمرو الليثى يستقبل العزاء



محسن منصور فى يواسى عمرو الليثى



مصطفى خاطر ومحمد سلاام



مصطفى خاطر



معتز التونى فى جنازة والدته



هشام ماجد واوس اوس



هشام ماجد يواسى عمرو الليثى