شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض استمر لـ 5 سنوات.

وكتب شقيقه طارق رشدى عبر حسابه على فيس بوك، "له ما أعطى و لله ما أخذ و له الحمد و كل شئ عنده بمقدار.... توفي إلي رحمة الله تعالي أخي الاكبر رشدي ( عادل ) بعد معاناه مع المرض استمرت خمس سنوات ..أسألكم الفاتحه والدعاء له بالمغفرة"

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طارق رشدى على فيس بوك

يذكر أن الفنان محمد رشدى كان أحد أهم المطربين الذين قدموا اللون الشعبى، ومن أشهر أغانيه «طاير يا هوا، عالرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتى أشوفك، وهيبة، يا عبدالله ياخويا سماح، يا ليلة ما جاني الغالي»، وتوفي «رشدي»، عام 2005 عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.