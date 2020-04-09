شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 5 بوسترات دعائية لمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صمم البوسترات المصور الشهير خالد فضة، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائى للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.