شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يارا تحتفل بـ"خميس الغسل": يا رب اغسل قلوبنا واستر عيوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة يارا بيوم "خميس الغسل"، وهو طقس خميس العهد بتوقيت الكنيسة الغربية، وهو الخميس الذى يسبق أحد عيد الفصح مباشرة، وفيه قام السيد المسيح بغسل أرجل تلاميذه، قائلة يا رب اغسل قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا".

وقالت يارا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "في خميس الغسل، يا ربّ اغسل قلوبنا واستِر عُيوبَنا واغفر ذنوبنا وبارك بيوتَنا واشفِ مَرْضانا وَنَوِّر دُروبَنا وَطَهّر نفوسَنا من كُلّ دَنَس وخطيئة، يارب".



يارا

وفى سياق آخر تحاول الفنانة يارا تسلية وقتها في الطبخ خلال الحجز المنزلى، كما تقدم وصفه جديدة كل يوم لجمهورها من مطبخها، ووصفه اليوم هي طريقة عمل البيتزا.

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وشاركت يارا جمهورها بفيديو عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "شوفوا مع إن التصوير بسرعة لأني ما صبرت عليها صوّرها من الجوع بس كتير حلوة وشكلها بيشهّي فيها كلّ أنواع الخضار مين بيحب البيتزا مثلى".

طلبت الفنانة يارا من جميع المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة:" جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وإن شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت فى الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين .. لما نرجع من برة أو نستعمل أي شي .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا".