شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون توصى توم هانكس بطلب غريب حال وفاتها قبله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة والمغنية الأمريكية ريتا ويلسون، عن أمرين طلبتهما من زوجها النجم توم هانكس إذا ما ماتت قبله، وذلك فى أول ظهور تليفزيونى لها عقب شفائهما من فيروس كورونا، حيث ظهرت برنامج "كيلى كلاركسون شو" الذى يُذاع عبر شبكة NBC.

وقالت ويلسون "إنها قالت لزوجها إذا حدث شىء وتوفيت قبلك، فأريدك فقط أن تعرف أن هناك شيئين أرغب أن تقوم بهما، أحدهما أن تحزن بشكل قوى ودائم ولفترة طويلة".



ريتا

أما عن رغبتها الثانية، قالت: "الشىء الثانى الذى أريده منك عند وفاتى، هو إقامة احتفال غير عادى، يروى عنه الناس القصص، احتفال به الكثير من الغناء والرقص".

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وكشفت ويلسون أن جلسة جدية للغاية كانت قد جمعتها بزوجها هانكس، 63 عاما، وذلك خلال صراعها ضد مرض سرطان الثدى الذى كانت قد أصيبت به قبل خمس سنوات، وانّصبَ حديثها لعائلتها حول طريقة الوداع التي تفضلها فى جنازتها إذا ما أفضى بها المرض إلى الموت.

وكانت ويلسون قد خضعت لعملية استئصال الثدي المزدوجة بعد شهر واحد من تشخيص إصابتها بالسرطان، كما أعلنت أنها بصحة جيدة بنسبة 100% في ديسمبر من عام 2015.

وكانت نقلت قناة فوكس عودة ريتا ويلسون زوجة توم هانكس بعد تعافيها من فيروس كورونا من خلال قيامها بغناء النشيد الوطني في انطلاق سباق السيارات the Pro Invitational Series الافتراضي.

وكانت فرحة كبيرة انتابت عشاق النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد تماثلهما للشفاء وعودتهما للولايات المتحدة الأمريكية بعدما قضيا فترة الحجر الصحي بالمنزل في إستراليا حيث فاجئ هانكس جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقر علي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها، حيث أحيت حفل موسيقي بدار أوبرا سيدنى.