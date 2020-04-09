شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة غدير السبتى تغادر المستشفى بعد شفائها من كورونا وتفاجئ والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت ابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، صباح اليوم الخميس، من المستشفى بعد شفائها من فيروس كورونا الذى أصابها مؤخرا، كما فاجأت والدتها بخروجها وذهبت إلى منزلها دون إعلامها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات" يوثق لحظة وصولها المنزل واحتضان والدتها لها.



غدير

وكشفت غدير السبتي، في وقت سابق، تفاصيل إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وتحدثت عن رحلة اكتشافها لإصابتها بالفيروس بعد تشخصيها الطبي الخاطئ.

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وسردت غدير تفاصيل القصة الكاملة لإصابة ابنتها بفيروس كورونا، وقالت إن القصة بدأت بعد عودة ابنتها من لندن وشعورها بصداع شديد في مقدمة الرأس، بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم والرغبة في الأكل مع الشعور بالإرهاق، وهو ما جعلها تذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية.

وهاجمت غدير السبتي إجراءات الكشف عن فيروس كورونا بسبب الاعتماد على قياس درجة الحرارة فقط، وقالت إن الطبيبة شخصتها بأنها مصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بسبب عدم ارتفاع درجة حرارتها وهو ما جعلها تتواجد بالمنزل وتخالط 14 فردا من العائلة، لكنها شعرت بعدم الارتياح وطلبت من ابنتها إجراء تحليل فيروس كورونا.

وأضافت غدير السبتى فى الفيديو أنه بعد اكتشاف إصابة ابنتها بالفيروس، أجريت تحاليل على الأسرة بالكامل وتبين إصابة بنات أختها الثلاثة بالفيروس، وقالت إنهن شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضا، وقالت غدير إنه رغم سلبية تحاليل بقية العائلة إلا أنه من المقرر أن يجرى التحليل مرة أخرى للاطمئنان تماما.