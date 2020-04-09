شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنادى مهنى بملابس شعبية فى كواليس "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الشابة هنادى مهنى تصوير أحداث دورها بمسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل، وننشر صورة لها من كواليس المسلسل، والتى تظهر فيها بجلباب ومنديل شعبى، حيث تعيش فى حارة شعبية بجانب بطل العمل ويجسده النجم ياسر جلال، ويتم خطبتها من الفنان أحمد خالد صالح الذى يجسد دور شيخ أزهرى، وتتوالى الأحداث.





ويعرض المسلسل على شاشة الحياة ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

يجسد ياسر جلال فى المسلسل شخصية "حسن الجبالى" ويعمل مبيض نحاس ولديه محل خاص به داخل الحارة التى يعيش بها يحمل اسم "نحاسيات الجبالى"، ويتناول العمل بعض الأحداث الاجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.