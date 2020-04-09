شكرا لقرائتكم خبر عن كان أحد أسباب إصراره على النجاح.. كيف تعذب الفنان محمد رشدى بابنه الراحل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق محمد رشدى ابن الفنان محمد رشدى منذ قليل وفاة شقيقه الأكبر عادل الشهير باسم رشدى بعد صراع مع المرض فى أمريكا.

ورحل رشدى محمد رشدى ويعمل مهندسا فى أمريكا بعد هجرته إليها منذ ما يزيد عن 30 عاما، وهو الابن الأكبر للفنان الكبير من زوجته الأولى التى تزوجها فى بداية حياته الفنية لكن حدثت بينهما خلافات كثيرة أدت للطلاق وحرمانه من ابنه ومروره بفترة صعبة أدت غلى تأخر شهرته وتزوج الفنان محمد رشدى للمرة الثانية وأنجب 3 أبناء هم طارق وسناء وأدهم.

وتحدث طارق محمد رشدى عن هذه الفترة من حياة والده خلال ندوة عقدها جروب أبناء فنانى الزمن الجميل وعن المعاناة التى عاشها بسبب حرمانه من أكبر ابنائه.

وقال طارق محمد رشدى "والدى تزوج قبل والدتى وأنجب أخى رشدى وكان وقتها أبى فى سن صغير ولسه نازل مصر، وحدثت خلافات بينه وبين زوجته فطلقها".

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وتابع ابن الفنان محمد رشدى "حرمته زوجته من رؤية ابنه، فكان يجلس على يوميا على مقهى بجوار بيتهم ينتظر حتى يخرج ابنه إلى الشباك ليراه ويبكى، واثرت هذه الفترة على مسيرته الفنية وتأخر شهرته عن العندليب الذى دخل معه امتحان الإذاعة فنجح ابى ورسب حليم، ولكن انشغال أبى فى الزواج والطلاق والخلافات أثر فى مسيرته وشهرته".

وأوضح طارق محمد رشدى: " كان الكاتب الصحفى الكبير محمد جلال من الأصدقاء المقربين لأبى، فذهب له وهو جالس فى المقهى منتظرا رؤية ابنه وقال له: ابنك اللى بتشوفه من الشارع عمره ما هيدور عليك طول ماأنت فاشل ومش ناجح ابنك هيدور عليك لما تنجح وتتعرف وتتشهر، وكان لهذه الكلمات تأثير كبير على والدى الذى عاد ليشق طريقه من جديد وتعاون مع الأبنوى وبليغ حمدى وحقق نجاحات كبيرة".

وعن زواجه الثانى قال ابن الفنان محمد رشدى:" كان أبى مدعو للغناء فى فرح خالتى ليغنى أغنيته الشهيرة قولوا لمأذون البلد، ورأى والدتى وعاكسها واتعرفوا على بعض وتزوجها وأنجب منها وأنجبنى منها أنا وسناء وأدهم".

وأضاف ابن الفنان محمد رشدى أن شقيقه الراحل جاء ليعيش مع والده وباقى إخوته بعد وفاة والدته وهو فى سن 4 سنوات وعاملته زوجة الفنان محمد رشدى مثل أبنائها، وتخرج من كلية الهندسة وعمل مهندسا ثم هاجر إلى أمريكا وتزوج وأنجب 3 أبناء"كريم ومحمد وفاطمة".

وتوفى رشدى الابن الاكبر للفنان محمد رشدى بعد صراع مع مرض السرطان ودخوله فى غيبوبة استمرت 4 ايام حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وأك شقيقه طارق انه سيتم دفنه فى مقابر المسلمين بأمريكا.