شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتحدث عن أمريكا فى عهد ترامب: يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة سيلينا جوميز عن رؤيتها حول الحياة فى أمريكا، فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلة "يجب أن نفعل ما هو أفضل مما نقوم به بالفعل".

وقالت سيلينا فى لقاء لها نشر على صفحات مجلة "فوج" "إننى لا أدعى أننى خبيرة وأعى أنه يجب أن تكون هناك قواعد ولوائح، لكن علينا أن نفعل ما هو أفضل مما نقوم به ببساطة، آمل أن نتمكن من تقديم الحلم الأمريكى، آمل أن نتمكن من تقديم حياة أفضل للناس، من المهم أن نتذكر أن بلادنا تشكلت من قبل أولئك الذين قدموا من دول أخرى".

وتابعت: "تتحدث كيفية تعاملنا مع الهجرة كدولة عن مقدار التعاطف الذى نملكه كبلد، شىء واحد رأيته هو أن الهجرة تتجاوز السياسة والنقاشات السياسية - إنها قضية إنسانية، الهجرة موضوع معقد، ولن يتم حله فى يوم واحد، أحد أكبر الأشياء التى تعلمتها هو أن هؤلاء الناس يحتاجون ويستحقون الاستماع إليهم، إنهم ليسوا أرقام وإحصائيات إنهم أناس لديهم قصص حقيقية - وأود أن أتأكد من حدوث ذلك".

واستمرت "إنه لأمر محزن أن يتم ترحيل الكثيرين، لأن الولايات المتحدة هى وطنهم، المكان الذى يعملون فيه، يعيشون فيه، حيث توجد عائلاتهم وأصدقائهم، فى كثير من الحالات تتم إعادتهم إلى بلد لم يذهبوا إليه منذ سنوات عديدة، وحيث لم يعد لديهم أي شيء بعد الآن، أريد أن يعرف هؤلاء المهاجرون واللاجئون أن هناك أناس يقاتلون من أجلهم، وهناك أناس يستمعون إليهم، وهناك من هم على استعداد للقتال من أجل التغيير، نحن نعلم أن الحياة لن تكون بسيطة دائمًا - ولهذا السبب من المهم جدًا أن تحيط نفسك بأشخاص تعرف أنك تستطيع الوثوق بهم، أنت من تحيط نفسك؛ لهذا السبب يجب أن نحيط أنفسنا بأشخاص سيرفعوننا عندما نحتاج إليهم".