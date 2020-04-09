شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بروس ويليز يحلق شعر ابنته خلال تواجدها بالحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا دفع الكثير من النجوم لاكتشاف أنفسهم ومواهبهم "خارج الصندوق"، ومن أبرز هؤلاء النجوم هو النجم العالمى بروس ويليز الذى كشفت ابنته طالولة البالغة من العمر 26 عاما عن واحدة من هواياته التى لا يعرفها أحد.

فقد فاجأت طالولة العالم بنشرها مقطع فيديو قصير يجمعها بوالدها بروس ويليز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرم" يظهر به بروس البالغ من العمر 65 عاما وهو يقوم بقص شعرها، وهى الصورة التى تم تداولها بكثافة بين محبى وعشاق النجم الشهير، الذى انتهز فترة الحجر المنزلى للتواجد مع أفراد عائلته للاستماع بوقته برفقتهم.

يذكر أنه ظهرت مؤخرا صورة للنجم العالمي بروس ويليز والنجمة الشهيرة ديمي مور خلال قضائهما فترة الحجر المنزلى حاليا معا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما تفاجئ به الكثير من محبي وعشاق النجمين اللذين يتمتعان بشعبية جارفة حول العالم، وظهر الزوجان السابقان بصورة التقطوها مؤخرا وهما يرتديان "بيجامات" خضراء مخططة باللون الأبيض، وهو نفس التصميم التى ارتداه أيضا أبنائهما رومر البالغ من العمر (31 عاما) وسكاوت ذو الـ 28 عاما وطالولة البالغة من العمر (26 عاما) حيث ظهرت أسرة بروس وهم جميعا في المنزل مع عدد من الاصدقاء، وهي الصورة التي نشرتها طالولة علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتزوج بروس ويليلز وديمي مور عام 1987 بعد قصة حب قوية كانت تتحاكي بالكثير من تفاصيلها وسائل الاعلام من شتي انحاء العالم ، و قد استمرت زيجة بؤوس و يلز وديمي مور حتى تم طلاقهما في عام 2000 ، والآن بروس ويليز متزوج حاليا من إيما هيمينج وهما أبوان لابنتان مابل البالغة من العمر( 8 أعوام ) و إيفلين ذات الـ 5 سنوات.

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