شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية الراب شينا روجرز عن عمر ناهز الـ25 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مغنية الراب وعارضة الأزياء الشابة شينا روجرز العروفة باسم شاينا، عن عمر ناهز الـ25 عاما، وذلك حسب عدد كبير من المواقع الفينة وأبرزها "جاست جيرد" و"بيبول" و"بيتشفورك" وغيرها.
توفت شينا واسمها الحقيقى شينا روجرز بمنزلها فى فيلادلفيا، وهو ما كشفه مدير أعمالها جون ميللر لموقع "بيبول"، وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.
وأصدرت عائلة شينا بيانا تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة.
بدأت شينا روجرز حياتها كعارضة أزياء، وذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت فى الرابعة عشرة من عمرها، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقى والغناء وأطلقت أول أغانيها الـ"SINGLE" فى أوائل العشرينيات من عمرها، وحققت نجاحا كبيرا وسريعا عبر الإنترنت من خلال أغنية Selfie التى أطلقتها فى عام 2013، كذلك حققت نجاح كبيرا من خلال أغنيتها Glen Coco التى أطلقتها فى عام 2014.
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