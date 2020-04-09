شكرا لقرائتكم خبر عن من زهق الحظر.. رامى جمال يصور أغنية "مش ملاحظ حاجة" مع زوجته فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان رامى جمال أنه مستمر فى تصوير أغنية "مش ملاحظ" مع زوجته الفنانة ناريمان، وهى من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وتم طرحها ضمن ألبوم رامى الجديد، قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "عاوز أطمنكم إن تصوير أغنية مش ملاحظ شغال عندنا فى البيت كل يوم من زهق الحظر".



رامي جمال

وقرر رامى جمال، مؤخرا، التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على انستجرام كتب خلاله: قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل اصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها.

وحقق النجم رامى جمال، نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.