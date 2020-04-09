شكرا لقرائتكم خبر عن خليك في البيت ..الليلة حفل أنغام أونلاين على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة أنغام حفلاً غنائياً فى التاسعة مساء اليوم الخميس، أونلاين على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عددا أغانيها الشهيرة، أبرزها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وكانت أنغام قد أذاعت مؤخراً على صفحتها بموقع فيس بوك، حفلها الذى أقيم بمسرح المنارة بالتجمع الخامس، لتشجيع محبيها من مصر والوطن العربى على الجلوس بالمنزل، وكذلك تعويضا عن إلغاء الحفلات هذه الفترة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، ويسبق أنغام في الأمسية الفنية نفسها العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الهمم التابعة للبيت الفني للمسرح، ويجمع بين الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية، ويدور فى شكل أسطوري حول المختلفين وأصحاب الهمم.

يشار إلى أن المطربة أنغام كانت قد أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.

فيما أحيت أنغام حفلًا غنائًيا على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

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