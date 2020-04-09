شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى على تنضم لـ"تيك توك" على طريقة سعاد حسنى فى "صغيرة على الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الإعلامية إنجي علي إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من نجوم ونجمات الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث دعت متابعيها بموقع "إنستجرام"، على متابعتها عليه، وتقمصت فى أول فيديو لها شخصية السندريلا سعاد حسني فى فيلم صغيرة على الحب.



انجي علي

وفى وقت سابق، خضعت كل من الفنانة نجلاء بدروالإعلامية إنجى على، لجلسة تصوير طريفة " بالبيجامة و اللحاف " في السرير بسبب البرد، و شاركت إنجى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان فى مستنقع سريره نجلاء بدر صداقه و عشره سنين".

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وفي الوقت الحالي يفضل الكثيرين مشاهدة TikTok الملىء بالمحتوى الطريف الذى يمنح الإنسان استراحة ممتعة تعتمد على مشاهدة وإنشاء الفيديوهات الكوميدية، بما في ذلك بعض الفيديوهات التى تسخر من فيروس كورونا.

ومع قضاء الكثير من المستخدمين في العزل الذاتي، فإنه يحاول الجميع إيجاد طرق لجعل الحياة أكثر إثارة للاهتمام، مما يجعل من إنشاء فيديوهات تيك توك وسيلة مميزة لقضاء مثل ذلك الوقت.

يذكر أن تيك توك هو شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، انطلقت في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يى مينغ، وتعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا، إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيضاً صارت المنصة الاجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي، وقد وصلت مستخدمي التطبيق إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا (500 مليون مستخدم نشط شهريا) في يونيو عام 2018 ، وكان التطبيق الأكثر تثبيتاً في الربع الأول من عام 2018 بـ 45.8 مليون تثبيت.