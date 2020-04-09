"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تُؤكِّد أنّ دورة برامج رمضان تأثَّرت بـ"كوفيد-19"

أكدت هيئة «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» أنّ دورتها البرامجية في شهر رمضان المقبل تأثرت قليلاً بتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أنّ بعض الأعمال العربية تأخرت في إنتاجها مما قد يترتب عليه استبعادها من الدورة المقبلة، في حين أعلنت عرض أكثر من 20 مسلسلاً درامياً وتاريخياً بمشاركة عدد من نجوم الدراما العربية.

وقالت الهيئة إنّه سيتم أيضاً عرض مجموعة برامجية مختارة تضم باقة من البرامج الجديدة والمبتكرة، منها 11 برنامجاً دينياً وأكثر من 28 برنامجاً ثقافياً وتراثياً واجتماعياً، إلى جانب عدد من المسابقات والفواصل الإذاعية والبرامج والترفيهية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة -للمرة الأولى عن بُعد- حيث قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس «الشارقة للإعلام» إنّ القنوات والإذاعات ستبثّ خلال شهر رمضان مجموعة من المسلسلات التي تتناول جملة من القضايا الاجتماعية التي تلبّي اهتمامات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، وتضم نخبة من نجوم الفن والدراما على مستوى الوطن العربي.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أنّ الإعلام اليوم هو الرفيق الدائم للناس في بيوتهم، والنافذة الوحيدة ليس على العالم البعيد كما كان قبل أزمة فيروس «كورونا المستجد»، بل على القريب أيضاً، مؤكداً أن واجب الجهات الإعلامية في هذه المرحلة يتجلى في أن تكون إلى جانب المجتمع أكثر من أي وقت مضى، ترشدهم نحو الممارسات الصحيحة وتبعث الأمل في نفوسهم عبر تقديم الدعم المعنوي وتوفير المعلومات الموثوقة.

وأضاف رئيس مجلس «الشارقة للإعلام»: «أثبت الإعلام في دولة الإمارات وفي كل مرحلة أنه شريك حقيقي في كل الأوقات، كما كان وسيبقى داعماً لمسيرة التنمية، وسيكون الآن شريكاً حقيقياً في تجاوز هذا التحدي، لهذا اجتمعنا عبر وسيط رقمي للإعلان عن الدورة الرمضانية الجديدة للهيئة، التي نأمل أن نكون قد اجتزنا هذا التحدي بحلول الشهر الفضيل وعاد الناس لممارسة حياتهم كالمعتاد، لهذا حرصنا في الهيئة على البقاء نافذة مفيدة وآمنة للأسرة الإماراتية والعربية، وأن نساهم من خلال قنواتنا وبرامجنا في إدخال الفائدة والمتعة والأمل داخل كل منزل نصل إليه في العالم».

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وقال محمد خلف المدير العام للهيئة ومديري القنوات والإذاعات، إنّ الدورة البرامجية لشهر رمضان المقبل لن تشهد أياً من البرامج الجماهيرية، وذلك انسجاماً مع توجهات الإمارات في تطبيق سياسة التباعد الجسدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الكثير من البرامج الخاصة بالهيئة تم إنتاجها في وقت مبكر، في حين أن تم توجيه القيادة لتنفيذ ما تبقى من البرامج عن طريق العمل عن بُعد لضمان تنفيذها. وأضاف: «تتضاعف مسؤولية الإعلام في ظل الأزمات، وحاجة المجتمع إليه تصبح أكثر، لذا نؤكد الحضور الدائم من خلال هذا المؤتمر الذي نعقده عن بُعد، والبقاء عند ثقة شعبنا وقيادتنا بنا، لنطلق رسالة طمأنة لأهلنا نؤكد لهم من خلالها استمرار عمل الهيئة، وتقديم كلّ ما يسهم في تجاوز هذا الظرف الذي ليس سوى مسألة وقت ومسافة صبر والتزام من الجميع».

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