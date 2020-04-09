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محمد هنيدي يسخر من خاصية نت فليكس الجديدة

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القاهرة – لايف ستايل

سخر الفنان محمد هنيدي من الخاصية الجديدة التي قدمها برنامج الأفلام والمسلسلات نت فليكس، التي تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم.

وغرد محمد هنيدي قائلا "‏‎هو غالبا اللي هيحصل ان الابناء هما اللي هيخفوا المسلسلات زي elite وكدة".

وجاء ذلك؛ ردا على تغريدة صفحة "اسكرين مكس": "‏نيتفليكس تعلن عن وضعها خاصية خاصة للآباء ليحددوا ما يشاهده أولادهم من مسلسلات وأفلام، حيث يمكنهم إخفاء بعض الأعمال والإبقاء على غيرها".

ولقيت تغريدة "هنيدي" ، ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم بين "‏‎‎وانت عرفت elite منين يا نمس" و "ا‏‎‎شمعنا اخترت المسلسل هذا بذات elite يا هنيدي" و"‏‎‎احتمال اصلا يخفو نيتفليكس.. ويعطوهم ايجي بيست".

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وكانت اخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها ابو عوف.

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