«إنتوا أملنا» أغنية جديدة لراغب علامة

القاهرة – لايف ستايل
فاجأ النجم اللبناني راغب علامة، الجمهور بأغنية “إنتوا أملنا” التي أطلقها إثر الأزمة التي خلّفها تفشّي جائحة كورونا في لبنان وأنحاء العالم أجمع.
الأغنية بمثابة رسالة شكر وتقدير موجّهة لأبطال خطّ الدفاع الأوّل في الحرب مع كورورنا من كلّ اللبنانيين بصوت راغب علامة الذي تعاون في هذا العمل الفنيّ الراقي مع جان ماري رياشي لحناً وتوزيعاً، ونزار فرنسيس شعراً، في حين أشرف سامي صعب على الإدارة الفنيّة للكليب المصوّر.
وتقول كلمات الأغنية:
في خوف مقرّر يقتلنا .. وعم تصعب الأحوال
هالمرّة إنتوا أملنا .. ولو كنتوا .. لو كنتوا قلال
كل الدني عم تبتلي … ما عاد بدّها بالمسألة
إنتوا فرسان المرحلة .. والأبطال
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