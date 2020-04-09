حسن بلبل يطرح «نضف» على طريقة رامى جمال

القاهرة – لايف ستايل
طرح المطرب حسن بلبل، أغنية على طريقة "سقف" للمطرب رامي جمال، حملت عنوان "نضف"، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي تعاني منه أغلب دول العالم.
الأغنية طبع عليها الجانب الكوميدي حيث احتوت على عبارات مشابهة لأغنية رامي جمال، لكن باختلاف الموضوع، حيث تحدثت عن فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على صحة المواطن من خلال العناية بالإجراءات المتبعة دوليًا.
ونشر "بلبل" الأغنية، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلقا عليها: "أغنية نضف وعقم قبل المصيبة وأوعى توقف قبل الكارثة، شكرا للمحترم الداعم رامى جمال، التصوير كله بالموبايل".
ونوه بلبل، في آخر مقطع الفيديو الخاص بالأغنية بأنها تم تصويرها وفقًا لقرارات الدولة في الوقاية، حيث تم تصويرها بالموبايل وكل من ظهر فيها من أطفال كانوا في عزلة عن أي تجمعات، منعًا لأي تجمع مرفوض للحد من انتشار الفيروس.
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