نجلاء بدر تنفى وجود حسابات لـ ياسر جلال على السوشيال ميديا

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الفنانة نجلا بدر، حقيقة الحسابات المتواجدة للنجم ياسر جلال على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت نجلاء بدر، تعليقًا على الحسابات العديدة لياسر جلال: "ردا على الناس اللي بتسألني كتير، ياسر جلال معندوش أي أكونت لا Facebook ولا Instagram ولا tiktok ولا أي أكونت على السوشيال ميديا".
وتابعت: "أرجوكم خدوا بالكم، بناء على طلب صديق العمر الجميل ياسر جلال".
من ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر هذه الفترة في عملين دراميين هما "الفتوة" مع ياسر جلال، ومسلسل "البرنس" مع محمد رمضان.
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