فيديو. .”بروس ويليس” يحلق شعر ابنته بالكامل اثناء تواجدهما معًا بـ الحجر المنزلى

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشرت اليوم ” طالوله ويليس” ابنة النجم العالمى “بروس ويليس” فيديو طريف يجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمى بـ موقع “إنستجرام” حيث يبدو أن الحجر المنزلي المتّبع للحد من انتشار فيروس كورونا قد دفع والدها النجم البالغ من العمر 65 عاماً لأكتشاف مواهبة وهواياته التى لا يعرفها أحد

فقد فاجأت طالوله البالغه من العمر 26 عامًا متابعيها، بهذا المقطع الذي يظهر فيه والدها بروس وهو يحلق لها شعرها بالكامل

ويُذكر أن النجم بروس ويليس وزوجته السابقه ” ديمي مور” يستمتعان بقضاء الحجر المنزلي برفقة ابنائهم الثلاثه، رومر الأبن الأكبر ذو الـ31 عامًا و سكاوت ذو الـ28 عامًا وطالوله البالغة من العمر 26 عامًا، وهذا تبين من خلال صورة عائلية التقتوها مؤخرا وهي التى قامت طالوله بنشرها علي حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”.