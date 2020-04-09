كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشر الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” انتقد فيها أحد مشاهد مسلسل ” la casa de papel ” التي ظهرت في الجزء الرابع .
فكتب قائلا : ” مشهد القبلة اللي بين برلين و باليرمو .. الاتنين رجالة للي ما شافش المسلسل في الجزء الرابع من ” la casa de papel ” مشهد مقزز و مقرف و كرهني في المسلسل كله رغم جودته ” .
وتابع : ” أنصار إن دي حاجة موجودة في الواقع هقولهم إن الخرة موجود في الواقع بس مش لازم نشوفه علي الشاشة بتفاصيله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة ينتقد مشهدا جريئا في مسلسل ” la casa de papel ” : ” مشهد مقزز ومقرف “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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