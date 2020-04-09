أمير طعيمة ينتقد مشهدا جريئا في مسلسل ” la casa de papel ” : ” مشهد مقزز ومقرف “

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشر الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” انتقد فيها أحد مشاهد مسلسل ” la casa de papel ” التي ظهرت في الجزء الرابع .

فكتب قائلا : ” مشهد القبلة اللي بين برلين و باليرمو .. الاتنين رجالة للي ما شافش المسلسل في الجزء الرابع من ” la casa de papel ” مشهد مقزز و مقرف و كرهني في المسلسل كله رغم جودته ” .

وتابع : ” أنصار إن دي حاجة موجودة في الواقع هقولهم إن الخرة موجود في الواقع بس مش لازم نشوفه علي الشاشة بتفاصيله ” .