شاهد.. الكويتية امل الانصاري تتراجع بعد اعلانها اكتشاف دواء للكورونا!

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 02:56 مساءً - تراجعت الدكتورة الكويتية امل الانصاري عن اعلانها السابق حول اكتشافها علاجا لمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في فيديو جديد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الانصاري بحسب لقاء جديد نشر عبر مقطع فيديو متداول انها لم تكن تقصد فيروس كورونا، وأن الجمهور اساء فهمها.

وكانت الانصاري قد اعلنت الاسبوع الماضي، عن اكتشافها علاجا لمرض فيروس كورونا، واكدت أنها قامت بتسليمه لوزير الصحة الكويتي.

وقالت الاناصري، رئيس منظمة الطب التكميلي الدولية، حينها : “أن العلاج تم اكتشافه بمحض الصدفة، فجاء من جراء أبحاث سابقة أجريت على مدى ثماني سنوات من أجل مرض السرطان، وأنها احتفظت بأوراق الأبحاث”.