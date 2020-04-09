ميريام فارس تدخل في تحدي الطائرة الورقية مع ابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على اخراج متابعيها من أجواء أزمة كورونا بصور ومقاطع فيديو طريفة لكواليس يومياتها في العزل المنزلي مع نجلها الوحيد «جايدن».

أحدث فيديو نشرته ملكة المسرح، كان لنهار طريف قضته الفنانة مع ابنها على سطح المنزل، حيث دخلت في تحدي مع «جايدن» على قدرتها في اللعب بالطائرة الورقية، وبعد 9 محاولات فاشلة، نجحت الفنانة أخيراً في أن تطير الطائرة، وهو الأمر الذي جعلها تقفز فرحاً.

ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

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وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».

يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.