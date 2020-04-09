ميس حمدان تتألق بـ«ستايل» روماني بجلسة تصوير مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سبحت الفنانة الأردنية ميس حمدان عكس تيار أزمة كورونا العالمية، وابتعدت عن الإرشادات والتعليمات التي ضجت بها المواقع لمكافحة العدوى، واختارت أن تشارك متابعيها بلقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميس اختارت «لوك» مميز، استوحته من الـ«ستايل» الروماني، حيث ظهرت مرتدية فستان فضفاض زيتي، وحددت خصرها بحزام جلدي بني اللون، كما زينت جبهتها بإكسسوار لافت، وانتعلت حذاء جلدي ذو رقبة صغيرة، وهي الطلّة التي لاقت استحسان متابعيها.

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من ناحية أخرى، طرحت ميس حمدان أغنية جديدة بعنوان «الليلة دي»، وتوقعت أن تتصدر الساحة خلال الموسم الصيفي في تعليق طريف كتبت فيه: «أغنيه الصيف ...وسع يا شاكوش قومو ارقصو يلا»، وذلك اسقاطاً على أغاني المهرجانات التي طرحها الفنان الشعبي حسن شاكوش، ولاقت رواجاً كبيراً خلال الفترة القيلة الماضية، بمشاركة الفنان عمر كمال، وأشهرهما «بنت الجيران»، «عود البطل».

يُذكر أن ميس اعترفت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب ابتعادها عن الشاشة منذ فترة، وقالت: «لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت».

المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لميس رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017.