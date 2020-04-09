أحلام تطلق حملة «ساعة الصفر» للقضاء على «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام هاشتاج “ساعة الصفر”، ودعت جمهورها بالمشاركة فيه بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشاره.

الفنانة الإماراتية قالت، خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أنها ترغب في الوصول إلى عدد صفر إصابات بكورونا في دولة الإمارات.

وأضافت: “هدفي الأول منه أن نوصل بالإمارات إلى صفر حالة مصابة بكورونا، أتمنى تساهمون في هذا الهاشتاج لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات، وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعه وهدفنا كلنا ان نصل بوطننا الحبيب ب ‫#صفر حاله مصابه بفايروس كورونا فلنبدء بسم الله”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت أنها خضعت لفحوصات فيروس “كورونا” 7 مرات، وذلك حتى تتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

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وفي نفس السياق، عبرت الفنانة الإماراتية عن استيائها الشديد من أحد متابعيها، بعدما أطلق شائعة تشير إلى شرائها كمامة مرصعة بالألماس، ووصفها بالسفيهة.

أحلام فتحت النار على هذا المتابع ووصفته بـ “الحقير”، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا تعرف ما الذي قد تفعله في حال التقته، وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. الموضوع مضايقني واللي ردوا عليك أحقر منك”.

وردت ساخرة على ما قاله المتابع بأنها اشترت الكمامة بمبلغ يصل إلى 80 ألف دولار، بقولها: “هل ذهبت مع أمك لشرائها؟”، معربة بهذا عن استغرابها الشديد لإطلاقه مثل هذه الشائعة.