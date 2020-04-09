إلهام الفضالة تكشف سرا عن ابنتها الوسطى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادة ما تنشر الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صور تجمعها بابنتها الكبرى “منى العتيبي” وابنتها الصغرى “النور”، لكنها لم تنشر أي صور لابنتها الوسطى “الفجر” بعد أن دخلت في مرحلة الشباب.

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كشفت سرا عن ابنتها الوسطى “الفجر”، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الكويتية أكدت أن ابنتها “الفجر” لا تحب الظهور ولا الشهرة، كما أنها تحرص على عدم نشر صورها، ووترفض أيضا أن يعرف الناس أنها ابنتها أو ابنة فنانة تتمتع بالشهرة، وعبرت الفنانة عن استغرابها الشديد من ذلك الأمر.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كانت قد شاركت جمهورها بصورة تجمعها بابنتيها “النور” و”الفجر”، في ظهور نادر للأخيرة، إلا أن الفتاة قامت بإخفاء وجهها بحقيبتها، مما أثار الجدل بين الجمهور.

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يذكر أن إلهام الفضالة كانت قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “منى العتيبي”، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على تطبيق “سناب شات”.

الفنانة الكويتية أحضرت لابنتها تورتة تحمل شكل فيروس “كورونا” المستجد، وكتبت عليها: “Happy birthday Mona”.

ابنة إلهام قالت خلال المقطع: “هذا العيد ما يتنسى لأنه آخر عيد لي في العشرينات، وفي زمن الكورونا، وأول عيد ميلاد لي مع بنتي”، لترد الفنانة قائلة: “هذا العيد ميلاد رح يتوثق طول الحياة”.

عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية وجهوا لها الكثير من الانتقادات، واتهموها بالاستخفاف بمرض “كورونا” المنتشر، والذي تسبب في عدد كبير من الوفيات حول العالم.