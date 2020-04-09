خروج مسلسل هيفاء وهبي من السباق الرمضاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مسلسل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الذي يحمل اسم “أسود فاتح”، قد خرج من السباق الدرامي لموسم رمضان ٢٠٢٠، وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده.

وسبق أن قررت أسرة المسلسل منذ فترة، إستكمال تصوير العمل منتصف أبريل الجاري وذلك بعد توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.

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ويشارك في بطولة مسلسل “أسود فاتح”، هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وعلى جانب أخر، يبدو أن فترة الحجر المنزلي قد شجع الكثير من المشاهير على اظهار مواهبهم المنزلية، كما يحرص عدد من النجوم على مشاركة محبيهم بتفاصيل حياتهم اليومية عبر فيديوهات طريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن أنشطتهم الفنية، وأيضاً تشجيعاً لهم على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كانت من أبرز النجمات التي دعت متابعيها على التزام منازلهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد فاجأت محبيها بمقطع فيديو كشفت فيه عن موهبتها في الطبخ، حيث جهزت قوالب الكيك بالشوكولاته، وشاركت متابعيها طريقة اعدادها خطوة بخطوة.