مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها بحضور بوسي شلبي وسمير صبري.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية مي نور الشريف بعيد ميلادها مع والدتها الفنانة بوسي وشقيقتها “سارة”، في حفل صغير بحديقة المنزل، بسبب إجراءات الحجر المنزلي.

الحفل شهد حضور أيضا الفنان سمير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، وقد تشاركوا جميعا في غناء أغاني عيدالميلاد، وتقطيع تورتة الحفل.

بوسي شلبي نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لمي، بقولها: “كل سنة وانتي طيبة يا أحلى مي”.

والفنانة المصرية مي نور الشريف من مواليد إبريل عام 1981، اي أنها تبلغ من العمر حاليا 39 عاما.

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وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد كشفت مؤخرا أنها تقضي الحجر المنزلي في منزل الفنان الراحل نور الشريف، مع ابنتيه سارة ومي نور الشريف.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو لها مع سارة ومي، خلال إعداد الطعام، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقالت: “بما اننا قاعدين فى البيت والباب جنب الباب عشان عايشة لوحدي فدلوقتي لاجئة فى بيت نور الشريف”.

بوسي أضافت: “عملنا كفتة سارة هي اللي عملاها ومي اللي بتقطعها وانا اللي هاكلها”، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الجيران لبعضها شكرا مي وساره اهتمامك بي في الحظر وأنا لوحدي#نور_الشريف#حظر_التجول”.