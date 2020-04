ريتا أورا تسخر نفسها لمكافحة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة البريطانية ريتا أورا، التطوع بوقتها للمشاركة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS) التي تكافح وسط جائحة فيروس كورونا الذي يهدد العالم أجمع، و هو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع الفنية العالمية.

وقالت فيرا سهاتشيو والده النجمة العالمية ريتا أورا، إن ريتا البالغة من العمر 29 عاما، حريصة جدا على القيام بواجبها في معارك المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا ” Covid-19 “ وعرضت خدماتها كمتطوعة جنبا إلى جنب مع شقيقتها الكبرى إيلينا.

وأضافت والدة النجمة العالمية لمجلة Hello، قائلة ستكون ريتا و شقيقتها إيلينا من بين الأشخاص الذين يقدمون الإمدادات الطبية، ويجمعون الوصفات الطبية، ويجرون المكالمات الهاتفية.

و قررت ريتا أورا أن تتخذ هذه الخطوة الجديدة بعد أن اتخذت والدتها قرار العودة إلى NHS للمساعدة في دعم الأطباء البريطانيين خلال أزمة الصحة العامة المستمرة.

والجدير بالذكر أن ريتا أورا أطلقت مؤخرا أغنية سينجل جديدة حملت اسم ” How To Be Lonely ” والتي كتبها لويس كابالدي وهي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 ، و حسب موقع ” THE SUN ” أن هذه الأغنية لخصت حياتها العاطفية، و وصفت ذلك الجزء من حياتها بأنه ” معقد دائما “.