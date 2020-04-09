جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمليون دولار لمكافحة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، بالتبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.

ومن المقرر أن يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، بالإضافة إلى المتخصصين فى الصناعة المسنين.

ويتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

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وبحسب تقارير صحفية لجريدة الديلي ميل البريطانية فسوف يتم تخصيص جزء من أموال تبرع جورج كلوني إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.

ووعلى جانب أخر، كانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أن نجم هوليوود الشهير جورج كلوني يسعى لشراء نادى مالاجا الإسبانى وتحديدا أسهم الشيخ عبد الله آل ثانى، بعد حالة الفوضى التى تسببت فيها الإدارة القطرية للنادى الأندلسى بعد شراؤه في عام 2010 مقابل 36 مليون يورو طبقا لتقارير صحفية، وهو ما يهدده بالهبوط لدورى الدرجة الثالثة.

تقارير جريدة “آس” الإسبانية، كشفت عن سعى مجموعة من رجال الأعمال والمنتجين السينمائيين بالولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسهم القطرى عبدالله آل ثانى في نادى مالاجا وأبرزها مجموعة استثمارية وإعلامية خاصة بالممثل الشهير جورج كلوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجموعة رجال الأعمال تواصلوا مع إدارة النادى من أجل بحث إمكانية عقد الصفقة، في الوقت الذى طالب فيه عبدالله آل ثانى الحصول على 100 مليون يورو نظير تخليه عن أسهمه في نادى مالاجا وهو ما يرفضه المستثمرين.