أحمد فهمي: أرفض التمثيل مع محمد رمضان.. ولا أتدخل في عمل زوجتي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صرح الفنان المصري أحمد فهمي أنه يرفض مشاركة الفنان محمد رمضان في أي عمل فني.
فهمي برر ذلك، خلال استضافته في برنامج “جمهور التالتة” على قناة ON Sport، بقوله: “لن أمثل معه، آسف على قول هذا ولكن مدارسنا الفنية مختلفة”.
أما عن رأيه في عمل زوجته الفنانة هنا الزاهد مع رمضان، أكد أنه لا يتدخل في اختيارات زوجته لأعمالها، ولكنها تستشيره كصديق في هذه الأمور.
وأضاف أنه عندما عُرض على هنا دورًا في مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان، أبدى رأيه بأن مساحة الدور المعروض عليها لا تناسبها الآن، دون إجبارها على عدم الموافقة.
فهمي أكد أنه يحب محمد رمضان في الواقع، وتحدث عنه بالخير كثيرا في لقاءات سابقة، لافتا أنه هاجمه مؤخرا بسبب واقعة إيقاف الطيار عن العمل بعد تسريب فيديو لرمضان معه في كابينة الطائرة، حيث شعر بصدمة من الموقف لأنه شعر بالحزن على شخص فقد مصدر رزقه.
وتابع أنه عندما نشر رمضان فيديو كوميدي من غرفة العمليات وهو يسخر من واقعة فصل الطيار من عمله، كل ما فعله أنه سخر من رمضان بنفس طريقته، وأن هذا كل ما في الأمر، لكنه يحترم محمد رمضان كفنان ويراه ممثلًا كبيرًا.
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