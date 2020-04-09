قصي خولي يدعم المواهب.. ويعلن عن منصته الجديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السوري قصي خولي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، عن إطلاق منصة جديدة تدعى"writables" عبر الإنترنت، كما أطلق الحسابات الرسمية للمنصة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للجميع.

وكتب خولي في تعريفه عن المنصة المستحدثة من قبله أنها تعنى بجمع المواهب التي تتعلق بكافة أنواع الفنون وكل ما يتعلق بهذا المجال من كل الدول وكافة الأعمار، وأنها المكان المناسب من أجل إعطاء الموهبة التي تستحق فرصة لتعرض بشكل احترافي.

وتأتي هذه المنصة لتكون مكانا مناسبا للمبدعين؛ إذ يمكن أن يشترك بها أي أحد إما بصفة كاتب يقدم نصوصه بطريقته الخاصة وأفكاره وأسلوب قصته ليشاهدها الجميع أو بصفة شخصية وهذا المجال مفتوح لكافة أنواع الفنون الموجودة.

وتهدف المنصة إلى توفير اجتماع الكتاب مع الأشخاص المناسبين لتكون قصصهم مسموعة، وإيصال فكرة أن المشاريع الفنية الناجحة تبدأ بنص، أيضا تهدف لإيصال أي نص ليكون إما فيلما سينمائيا أو مسلسلا تلفزيونيا أو قصيدة أو مسرحية أو حتى أغنية.

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وعبر خولي عن حماسته بإطلاق هذه المنصة بعد تخطيط وتعب دام مدة من الزمن، وطلب من الجمهور أن يبقوا مستعدين وجاهزين لمشاهدة كل ما ستعلن عنه المنصة، وانتظار كل ما هو جديد عليها.

ولاقت بادرة خولي تفاعلا كبيرا من الجمهور بعد نشر الفيديو الأول عن المنصة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وكانت ردود الفعل إيجابية من الجمهور؛ إذ عبروا عن تشوقهم لرؤية مواهب جديدة حقيقة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى غير الموهبة.

وتأتي انطلاقة المنصة وإعلان دعم خولي لأصحاب المواهب بعد أيام قليلة من نفيه شائعة وفاته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ويتزامن كذلك موعد انطلاق هذه المنصة مع الأزمة التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وقيام معظم الدول بفرض حظر تجوال واضطرار الناس لحجر أنفسهم بالمنازل؛ ما يوحي بزيادة التفاعل من خلال أصحاب المواهب الذين يحتاجون إلى دعم وكذلك بالنسبة للجمهور والمتابعين.

دراما 2020

من جانب آخر وحول مشاركاته في الدراما للعام الجاري من المتوقع أن يطل خولي في الموسم الدرامي المقبل برفقة شريكة الموسم الفائت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر مسلسل "2020" وهو من إنتاج شركة الصباح؛ إذ سيؤدي خولي دور البطولة عن طريق شخصية رجل عصابات يدعى "صافي" وهو رجل شرير محنك يظهر بصورة أخلاقية جيدة من أجل أن يضلل الجميع ويبعد الشبهات عنه، كما تؤدي نجيم بالمقابل شخصية ضابط شرطة تدعى "سما"، لكن عدة مصادر أكدت أنه سيتم تأجيل العمل لما بعد رمضان بسبب الظروف الحالية التي أوقفت التصوير خوفا من انتشار كورونا.