هازال كايا تحصد حب الجمهور الهندي.. هل ستخوض تجربة بوليوودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تمكنت النجمة التركية هازال كايا من دخول قلوب المشاهدين العرب، حتى باتت اسما يبحث الجميع عنه ويشاهدون أي مسلسلٍ يظهر فيه، يبدو أنّها تمكنت من أن تكون نجمة محبوبة أيضا في الهند.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام تركية، فإنَّ منصة "MX player" الهندية قامت بشراء حقوق عرض مسلسلي "اسميتها فريحة" و"حكايتنا"، وهو ما دفع 350 مليون شخص من الهند للاشتراك بهذه المنصة التي يدفع الشخص مبلغا ماليا للاشتراك فيها، من أجل مشاهدة أعمال النجمة الشابة.

كما ذكرت صحيفة "أقسام" التركية، بأنَّ هذا النجاح لكايا عبر منصة رقمية مدفوعة الأجر فاجأ العديد من المنتجين وصنّاع الدراما في الهند، بعدما تصدرت هازال أيضا عناوين الأخبار هناك، وهو الأمر الذي دفع المنتج الهندي ساجد ناديادوالا، ليعرض على هازال المشاركة في فيلم إلى جانب الممثل عامر خان، أحد الممثلين البارزين في البلاد، رغبةً منه في استغلال شعبية الطرفين.

فيما أشارت بعض الصفحات المهتمة بالنجمة التركية بأنها ستكون إلى جانب الممثل الهندي البارز تايجر شروف.

وعلى صعيد آخر، لا زالت الفنانة التركية تعيش تحت الحجر المنزلي الموضوع على الجميع في تركيا بعد انتشار فيروس كورونا بشكلٍ كبير، وتشارك جمهورها بين الفينة والأخرى بصورها من منزلها.

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وكانت مؤخرا قد ردت بقسوة على الهجوم الذي تعرضت له من قبل العديد من جمهورها "التركي"، تحديدا؛ لأنها نشرت صورة طفلها "فكرت" وأخفت ملامحه؛ إذ طالبت بعدم تدخل أحد في خصوصياتها وحياتها الشخصية، قائلة:" أنشر صورة طفلي عندما أريد، ولا أتدخل بشؤونكم وبأولادكم".

وأضافت بطلة مسلسل "العشق الممنوع": "جمهوري يحترم خياراتي الشخصية، لذا لا يمكنني أن أعدكم بينهم؛ لأنكم من الصنف الذي لا يحترم أحدا ولا يعجبه مهما فعلنا".

وفي وقت سابق من هذا الرد، نشرت الفنانة صورة تكشف فيها عن التزامها الحجر المنزلي برفقة زوجها المخرج علي أتاي، ووجهت من خلالها رسالة لمحبيها تطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا؛ إذ علقت النجمة الشابة: "أحببنا المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت، مزاجنا جيد".

لكن أكثر ما لفت انتباه عدد من محبيها هو ظهور وجه زوجها بشكل عابس، وهذا ناقض ما قالته هازال كايا في التعليق أنهما في "مزاج جيد"، وفق رأيهم.